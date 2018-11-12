С 12 по 19 ноября синоптики обещают дождь со снегом в середине недели, также осадки возможны в воскресенье, 18 ноября. В промежутках между дождливыми днями выглянет солнце. По данным одних ресурсов, днем в Киеве возможен небольшой мороз до -1, другие пишут, что пока днем воздух прогреется до +2...+6. Ночью 0...-6. "Страна" собрала данные пяти погодных сайтов, чтобы составить прогноз погоды на неделю в Киеве.

По данным Укргидрометцентра, в середине недели дневная температура опустится до -1 (во вторник и среду). В среду и четверг - мокрый снег. В пятницу осадки прекратятся, днем немного потеплеет до +2...+4. Ночью в Киеве -1...+4.

Как пишет Sinoptik.ua, в понедельник будет пасмурно, ночью -2, днем столбики термометров покажут выше ноля: +1. Во вторник солнечно, днем 0, ночью -5. В среду и четверг днем обещают мокрый снег 0...+2, ночью -2...-4. В пятницу и субботу ясная погода, днем +1...+4, ночью -4. В воскресенье вновь обещают мокрый снег, днем до +1.

А вот сайт Gismeteо прогнозирует, что мороза днем не будет. По данным этого ресурса, днем 0...+2, а в субботу потеплеет до +6. Ночью 0...-4. Осадки в виде дождя и мокрого снега возможны в среду, четверг, субботу и воскресенье.

Мeteoprog.ua дает следующий прогноз на неделю в Киеве: днем от +2 до +4. Ночью +1...-4. Мокрый снег возможен в воскресенье, 18 ноября.

Сайт Weather.com обещает, пасмурный понедельник до +2 днем и -6 ночью. Во вторник выглянет солнце, днем воздух прогреется до +1, ночью - 5. А среду обещают снег, дневная температура 0, ночью -1. С четверга до воскресенья будет преимущественно солнечно, днем +1...+3, ночью -2...-6. В воскресенье дождь со снегом, днем +2, ночью -3.

Напомним, что синоптики обещают в Украине резкое похолодание на следующей неделе.

Как сообщала "Страна", синоптик пригрозила украинцам штормовым ветром, морозами и снегом на следующей неделе.