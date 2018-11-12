Спутник Landsat 8 заснял крупнейший лесной пожар Camp Fire в штате Калифорния (США). Снимки были сделаны в четверг, 8 ноября и опубликованы на ресурсе Space.com.

Огонь, быстро распространяясь, уничтожил городок Парадайс на севере Калифорнии. По предварительным данным, число погибших в результате лесных пожаров в штате возросло до 31 человека.

Как сообщает агентство Associated Press, пожар Camp Fire уже признан самым разрушительным в современной истории Калифорнии. Camp Fire начался в четверг, 8 ноября, около 06:30 утра по местному времени.

Фото: space.com

Видео: youtube.com/ABC News

Как сообщала "Страна", число погибших в пожаре на 11 ноября выросло до 25 человек. В калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Напомним, что в декабре 2017 площадь лесных пожаров в Калифорнии превышала по площади весь Нью-Йорк.