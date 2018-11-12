Беларусь рассматривает возможность строительства речного порта на Днепре в Гомельской области вблизи границы с Украиной с целью использования судов класса "река-море" для выхода в Черное море, сообщает госагентство БелТА.

Для реализации планируют привлечь турецкого инвестора, компания Derin Shipping & Trading Co.

"Наши турецкие партнеры рассматривают возможность строительства порта в Нижних Жарах Брагинского района, который превратит Беларусь в морскую державу", - заявил посол Беларуси в Турции Андрей Савиных журналистам в Гомеле во время визита турецкой делегации в областной центр.

Предполагается, что основной объем грузооборота обеспечат нефтепродукты (вблизи Гомеля расположен Мозырский НПЗ) и строящийся в Гомельской области Петриковский ГОК (проект Беларуськалия, мощность около 2 млн тонн хлоркалия в год).

"У нас появятся экспортные возможности, о которых мы и мечтать не могли. Убежден, что благодаря этому порту Гомельская область станет одним из главных двигателей экономического роста для всей Беларуси в целом", - заявил Савиных, рассказывая о преимуществах проекта.

"Наша компания заинтересована в развитии транспортных систем и доставки грузов. Гомельский регион имеет очень удачное месторасположение, поэтому возможны совместные проекты по выходу к Черному морю на территории Украины. Мы готовы приступить к реализации проекта при условии гарантии с белорусской стороны обеспечения грузами", - заявил в ходе визита в Гомель председатель правления группы компаний Derin Shipping & Trading Co Эркам Йылдырым.

По его мнению, "только один проект Беларуськалия, реализуемый на петриковском месторождении, способен обеспечить рентабельную работу порта". "Первый корабль, который я загружу в этом порту, будет называться "Гомель", - заявил турецкий инвестор.

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