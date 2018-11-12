Гитариста рок-группы Aerosmith Джо Перри вновь госпитализировали после концерта. Он принимал участие в выступлении Билли Джоэла в нью-йоркском Madison Square Garden. Об этом сообщает TMZ.

После того как Перри закончил играть знаменитую Walk This Way, он почувствовал себя плохо. Музыкант ушел в гримерку, как сообщается, в "ужасном" состоянии. Затем ему вызвали скорую.

По данным инсайдеров, у 68-летнего музыканта случился застой в легких. Медики пробыли за кулисами около сорока минут. После того, как врачи прочистили ему дыхательные пути с помощью специальной трубки, Джо положили на носилки, надели кислородную маску и отправили в больницу. В больнице ему стало лучше, он находится в сознании.

По словам источников, близких к Перри, он испытывал проблемы с дыханием в последние несколько недель.

Видео: youtube.com/Brian Paul

Как сообщала "Страна", Aerosmith отменили тур по Южной Америке из-за болезни лидера группы Стивена Тайлера.

"Моя болезнь не является угрозой для жизни, но решить вопрос с ней надо сейчас, отдохнуть и получить неотложную медицинскую помощь, чтобы смогли произойти мои следующие выступления. К сожалению, здоровье не ждет", - подчеркнул Стивен.

Отметим, что во время концерта группы Hollywood Vampires Джо Перри стало плохо из-за обезвоживания и истощения.