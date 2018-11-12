Накануне Дня независимости Польши в страну не впустили около 400 ультраправых, неофашистов и "лиц, которые идеализируют Бандеру". Об этом пишет TVP.info.

По словам пресс-секретаря министра-координатора спецслужб Польши Станислава Жарина, эти люди собирались прийти на марш независимости в Варшаве.

"Среди тех, кого не допустили в Польшу, были граждане Швеции и России", - сказал Жарин.

Также спикер добавил, что с 8 по 11 ноября Агентство внутренней безопасности и полиция осуществляли действия против людей, которые могут стать угрозой внутренней безопасности государства и конституционному строю Польши.

"В рамках этих мероприятий несколько десятков человек были задержаны, места их проживания были обысканы", - заявил пресс-секретарь.

Напомним. что Польша 11 ноября отметила День независимости. В этом году исполнилось 100 лет с момента восстановления независимости Республики.

Ранее "Страна" писала о том, что посольство Украины в Польше предупредило, что местные радикалы готовят под видом украинцев провокацию в Варшаве.

Также мы сообщали, что Рада решила объявить 2019 год Годом Памяти депортированных из Польши украинцев.