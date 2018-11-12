Сегодня на неподконтрольных территориях определились лидеры вчерашних "выборов" на посты "глав республик". В Донецке предсказуемо победил Денис Пушилин, а в Луганске - Леонид Пасечник.

Онлайн-хронику голосования вела "Страна".

Выборы не признаны Украиной и Западом, но в России считают, что они все равно необходимы - территорией должен кто-то управлять, пока в ней нет международно признанной власти.

В то же время голосование на Донбассе, которое проходит здесь впервые с 2014 года, рождает ряд вопросов, главный из которых - как изменится ситуация после 11 ноября.

"Страна" отвечает на пять главных вопросов о голосовании в Донецке и Луганске.

1. Кто пришел голосовать и была ли явка?

С неподконтрольных территорий два миллиона человек давно выехали в Украину и Россию. И, хотя в "ЛДНР" остались самые крупные города региона, население в них значительно поредело.

Впрочем, остались в большинстве своем пенсионеры, которые являются наиболее дисциплинированным избирателем. Но сколько на самом деле там сейчас живет избирателей - подсчитать не представляется возможным.

Тем не менее в "ДНР" заявили, что на участках 11 ноября проголосовали 1,6 миллиона человек, обеспечив явку во внушительные 80%. Это значит, что в "ЦИК ДНР" насчитали примерно два миллиона избирателей. Для сравнения - на президентских выборах-2010 в Донецкой области проживало 3,5 миллиона избирателей.

Отдельный вопрос - действительно ли на участки явилось так много избирателей (сколько бы их ни было в целом). Если верить фотографиям и рассказам очевидцев из соцсетей, участки не пустовали, но и аншлага не было. Количество избирателей, одновременно находившихся на участках, варьировалось от нескольких человек, до нескольких десятков. Таким образом выборы, невзирая на их непризнание в мире, чисто технически состоялись.

2. Почему жители Донбасса пошли на "выборы"?

Большинство жителей региона, из тех, с которыми смогла пообщаться "Страна", прекрасно понимали, что результат на выборах предопределен. Реальной конкуренции не было, поскольку любые кандидаты, способные бросить вызов фаворитам - Пушилину и Пасечнику - были под теми или иными предлогами сняты с предвыборной гонки ("Страна" уже подробно об этом рассказывала). Тем не менее, на участки пришли многие. Почему?

Во-первых, избирательной активности максимально способствовала Украина, которая устами СБУ начала угрожать всем, кто проголосует. И СМИ неподконтрольных территорий максимально широко донесли заявления ведомства до жителей "ЛДНР". В итоге получился обратный для Киева эффект: вместо игнора выборов дончане пошли на них.

Во-вторых, с выборами для многих связано хоть какое-то обновление в "республике", где уже давно ничего не меняется. И, хоть Пушилина не воспринимают в Донецке как "реформатора", но надеются, что он будет более гибок, чем Захарченко, в отношениях с Киевом и Москвой - а это в итоге может сулить облегчение жизни для населения.

И, надо сказать, Пушилин уже вовсю эксплуатирует эти надежды: так, накануне выборов в "ДНР" подешевел бензин - цены упали до внутрироссийского уровня после решения снизить топливный акциз. Теперь он стоит 45-48 рублей за литр (19-20 гривен). Сделан ряд поблажек бизнесу (например, "налоговикам" отменили премии за наложенные штрафы). Также выросли оклады бюджетников (средний оклад специалиста в "министерстве" 15-17 тысяч рублей или же 6-7 тысяч гривен).

3. Почему Москва поставила на Пушилина и Пасечника?

У обоих "политиков" есть одно сходство - они не принимали участия в военных действиях против Украины. В то время как их предшественники - Захарченко и Плотницкий - воевали с оружием в руках.

Таким образом, мессидж Москвы в том, что к власти в "республиках" приходит "партия мира". И, кстати, эту идею на своих предвыборных бордах продвигает тот же Пушилин. "Мирным гражданам - мирную республику" - таков один из основных слоганов его кампании, которой завешен весь Донецк.

Кроме того Пушилин - одно из лиц Минского процесса, он является представителем "ДНР" на этих переговорах. Что же касается Пасечника, то и он не замечен на "фронтах", больше занимаясь внутренними разборками в "ЛНР".

Таким образом главное преимущество и Пушилина, и Пасечника - в их пластичности. Они готовы работать в любой парадигме, диктуемой из Москвы - но более настроены на компромиссное решение конфликта на Донбассе, чем их предшественники.

Впрочем, можно не сомневаться, что они выполнят и любую другую установку из Москвы (например, строить "независимое государство" или интегрироваться в Россию), если она поступит.

4. Почему Украина возмущается "выборами"?

С одной стороны Киев говорит, что голосование юридически ничтожно и никто в мире его не признает. И это неоспоримый факт.

С другой - Москва и поддерживаемые ей сепаратисты не настаивают на легитимности, заявляют, что остаются в рамках Минского процесса. Они откровенно говорят, что выборы - временная мера, чтобы облегчить гражданское управление на непризнанных территориях до юридического урегулирования конфликта (ввод миротворцев и возвращение в Украину - или присоединение к РФ).

Тогда почему Киев так возмущен и протестует на весь мир? Ведь вряд ли что-то поменяется, если одного непризнанного Украиной лидера "террористов" сменит другой. Тем более, по версии Киева, все они лишь марионетки Кремля.

В такой логике на "выборы" можно вообще было не обращать внимания. Однако украинская власть жестко не принимает любые попытки легитимизировать непризнанные территории. А выборы - какими бы они ни были - это главный способ для придания лидерам сепаратистов более весомого статуса.

5. Каковы последствия "выборов" для конфликта на Донбассе?

В военном плане мало что изменится - тактика Москвы и Киева по-прежнему "окопная" и позиционная. И пока резко не обвалится политическая ситуация в одной из стран (например, Киев решит ввести военное положение, либо конфликт России и Запада перейдет в горячую стадию), обострения ждать не стоит. "Выборы" на неподконтрольных территориях здесь мало на что влияют.

С другой стороны "избранием" Пушилина и Пасечника Москва явно намекает, что готова именно к переговорам, а не к войне. Правда, по-прежнему на своих условиях.

Это доказывает сам факт проведения "выборов". Ведь еще летом от них планировали отказаться, просто переутвердив на своих постах Захарченко и Пасечника. Однако после убийства "главы ДНР" в Москве решили перезагрузить политическую систему в Донецке и Луганске с помощью голосования. Только оно, по логике Москвы, может быть основой для прямых переговоров между Киевом и лидерами "республик". Видимо, именно этого продолжит добиваться РФ в ближайшем будущем.

И в этом смысле перевыборы явно приурочены не только к гибели Захарченко - но и к смене власти в Украине. Она может начаться уже через полгода и закончиться осенью, с парламентскими выборами. К тому времени Москва будет готова наводить мосты с новыми властями Киева. А пока она готовится - и уже "навела порядок" на своем донбасском плацдарме.

Если в итоге, к концу 2019 году в Украине будет сформировано правительство, готовое идти на компромиссы по Донбассу, мирный процесс реинтеграции неподконтрольных территорий может быть действительно запущен.