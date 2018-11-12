Не менее 149 человек погибли за сутки в результате боев за контроль над городом Ходейда на западе Йемена. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на медицинские и военные источники.



Уточняется, что среди погибших 110 мятежников-хуситов, 32 бойца правительственных формирований и семь мирных жителей.

9 ноября правительство Йемена объявило о новой фазе операции по освобождению стратегического города-порта Ходейда от сторонников мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы). Наступление армейских подразделений при поддержке ВВС возглавляемой Саудовской Аравией коалиции продолжается, несмотря на призывы к перемирию.

Напомним, что в Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после "выхода на сцену" конфликта в марте 2015 года коалиции под руководством Саудовской Аравии. По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За тот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.

Ранее "Страна" писала о том, что ООН предупреждает об опасности массового голода в Йемене после наступления саудитов.

Также мы сообщали, что в Йемене под авиаудар коалиции попал автобус с детьми, погибли 20 человек.