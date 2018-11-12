В Канаде сошел с рельсов поезд, который состоял из шести грузовых вагонов с промышленными химикатами и крупами. Инцидент произошел в восточном районе Торонто. Об этом сообщило издание CBC News.

По словам спикера Совета по вопросам безопасности транспорта Канады Джули Леру, два вагона перевозили зерно, один - рис, и три - винилацетат (нетоксичное вещество, которое используют в производстве красок).

Отмечается, что по сообщениям пожарной службы Торонто химическое вещество не попало в окружающую среду, но правоохранители все же не подпускали никого к месту ЧП ближе, чем на 300 метров.

Фото: cbc.ca

Причина аварии поезда пока остается неизвестной, ведется расследование. Предварительно, в результате инцидента никто не пострадал.

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