В Калифорнии продолжают свирепствовать сильные лесные пожары. По последним данным, жертвами огненной стихии стал уже 31 человек. Судьба еще 228 человек остается пока неизвестной.

Многие голливудские актеры и популярные музыканты, чьи дома расположены в привлекательных районах, враз лишились своей недвижимости. Так, знаменитый актер Джерард Батлер нашел свой дом и машину полностью сгоревшими. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных. Если вы можете, то поддержите этих храбрых мужчин и женщин", - написал Батлер.

Фото: twitter.com/GerardButler

В свою очередь канадский певец и гитарист Нил Янг сообщил на своем официальном сайте, что его дом в Калифорнии так же сгорел. "Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь потерял еще один", - написал музыкант.

Ранее сообщалось, что американские звезды шоу-бизнеса оказались среди тысяч людей, эвакуированных из-за вспыхнувшего в середине недели пожара в калифорнийском округе Вентура. Свои дома в Малибу покинули, в частности, телеведущая и модель Ким Кардашьян, певицы Леди Гага, Игги Азалия и Шер, а также режиссер Гильермо дель Торо.



Напомним, что Джерард Батлер - шотландский актер театра и кино, наиболее известный по работам в фильмах "Призрак оперы" (The Phantom of the Opera, 2004), "300 спартанцев" (330, 2006), "Рок-н-рольщик" (RocknRolla, 2008), "Законопослушный гражданин" (Law Abiding Citizen, 2009).

