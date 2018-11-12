В Одесской области жертвой пьяного ДТП стал иностранец. Об этом сообщается на сайте ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Следственно-оперативной группой по расследованию ДТП предварительно установлено, что водитель легкового автомобиля "ВАЗ" с явными признаками алкогольного опьянения, не справившись с управлением, выехал на обочину и столкнулся с деревом", - рассказали в полиции.

Фото: od.npu.gov.ua

В результате аварии от полученных травм на месте происшествия погиб 27-летний пассажир ВАЗа, житель соседнего государства.

"Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил дорожного движения) УК Украины", - говорится в сообщении полиции.

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