Курс НБУ на 12 ноября. Доллар "похудел" на 4 копейки, а евро сразу на 26
Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют на понедельник, 12 ноября. Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара по отношению к гривне составил 27,89 грн.
Таким образом, по сравнению с курсом предыдущего банковского дня стоимость доллара снизилась на 4 копейки.
НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2789,1641 гривны (-3,5093);
- 100 евро - 3164,5856 гривны (-25,7645).
Европейская валюта подешевела на 26 копеек и теперь за один евро просят 31,64 грн. Российский рубль тоже несколько подешевел и его курс составляет 0,417 грн.
Ранее "Страна" писала о том, что валютчики опустили доллар в Украине и ждут праздник в США.
Также мы сообщали, что финансисты обещают рост курса доллара к началу зимы.
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