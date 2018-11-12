Национальный банк Украины установил официальный курс основных валют на понедельник, 12 ноября. Как сообщается на сайте регулятора, курс доллара по отношению к гривне составил 27,89 грн.

Таким образом, по сравнению с курсом предыдущего банковского дня стоимость доллара снизилась на 4 копейки.

НБУ установил официальные курсы валют на следующем уровне:

100 долларов США - 2789,1641 гривны (-3,5093);

100 евро - 3164,5856 гривны (-25,7645).

Европейская валюта подешевела на 26 копеек и теперь за один евро просят 31,64 грн. Российский рубль тоже несколько подешевел и его курс составляет 0,417 грн.

Ранее "Страна" писала о том, что валютчики опустили доллар в Украине и ждут праздник в США.

Также мы сообщали, что финансисты обещают рост курса доллара к началу зимы.