В Средиземном море у побережья города Газипаша (турецкая провинция Анталия) образовались два тридцатиметровых смерча. Как сообщает CNN Turk за стихией наблюдали отдыхающие на пляже Селинус туристы. Большинство из них поспешили покинуть пляж, но некоторые остались, чтобы запечатлеть происходящее на фото и видео.

В результате сильного ветра травмы получил 31-летний мужчина, отдыхавший в автоприцепе неподалеку от пляжа. Его увезли с места ЧП в карете скорой помощи. Также пострадали кафе, расположенные рядом с пляжем.

Смерч довольно редкое явление в этой части Средиземного моря. В последний раз у южных берегов Турции его наблюдали несколько лет назад.

Ранее "Страна" писала о том, что над Винницей пронесся смерч из местного водохранилища.

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