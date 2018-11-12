В понедельник, 12 ноября на территории Украины ожидается сухая погода с переменной облачностью. При этом немного снизится температура воздуха. Холоднее всего будет на востоке, где днем уже можно ожидать до -4 градусов. А теплее всего - на западе страны. Там воздух прогреется до +10...+12 градусов. Об этом сообщается на сайте Укргидрометцентра.

Фото: meteo.gov.ua

По данным синоптиков, в западных областях - без осадков, температура воздуха днем от +6 до +13, ночью от -1 до +4.

На севере страны также осадков не ожидается, днем от -1 до +5, ночью от -3 до +1. В центральной части Украины днем прогнозируют от +1 до +5, ночью от -3 до +1. На востоке страны - без осадков, днем от -4 до -2, ночью от -6 до -2.

На юге тоже сухо, температура днем от +3 до +8, ночью от -3 до +1. В Крыму днем от +10 до +12, ночью от +2 до +4, без осадков.

В Киеве в понедельник синоптики осадков не обещают, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ранее "Страна" писала о том, что синоптики обещали Украине резкое похолодание на этой неделе.

Также мы сообщали, что Киеву не хватило всего суток, чтобы установить рекорд теплых дней в году.



