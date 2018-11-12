В понедельник, 12 ноября, американский истребитель F/A-18 с атомного авианосца Ronald Reagan упал в Японское море недалеко от побережья префектуры Окинава. Два пилота успели катапультироваться и были спасены американским вертолетом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

Инцидент произошел примерно в 300 км от острова Китадайто. Истребитель F/A-18 совершал тренировочный полет. По предварительным данным, причиной происшествия могли стать проблемы с двигателем.

Это не первый инцидент с участием авиации Ronald Reagan за последнее время. В октябре сразу после взлета на его палубу упал вертолет ВМС США MH-60, в результате чего пострадали несколько человек.

На Окинаве размещена основная часть американских военных объектов в Японии. Авианосец Ronald Reagan базируется в Японии на базе Йокосука в Токийском заливе.

Ранее "Страна" сообщала, что в США назвали учения трех авианосцев в Тихом океане демонстрацией права на свободу мореплавания.