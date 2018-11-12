В воскресенье, 11 ноября, АО "Криворожская теплоцентраль" на полную мощность запустила четыре из шести городских котельных. Об этом сообщается на странице предприятияв Facebook.

В сообщении перечислены котельные, которые уже заработали в Кривом Роге:

котельная №1 - ул. Электрическая, 1, обслуживает Покровский район;

котельная №2 - ул. Быкова, 2В, обслуживает Симферополь;

котельная №3 - мкр-н Горняцкий, 66, обслуживает Симферополь;

котельная №4 - мкр-н 7-й Заречный, ул. Серегина, обслуживает Покровский район.

По словам коммунальщиков, первыми тепло получат школы, детские сады и больницы. Дальше тепло дадут в многоэтажные дома. Продолжается работа над запуском еще двух котельных.

Фото: facebook.com

Напомним, "Нафтогаз" из-за долгов отключил котельные Кривого Рога и город накануне похолодания остался без тепла.

В воскресенье, 11 ноября, власти замерзающего Кривого Рога потребовали, чтобы "Криворожгаз" возобновил подачу газа в котельные.

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