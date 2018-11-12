В Киеве произошел необычный случай. В Днепровском районе столицы случайные прохожие стали свидетелями, как автовор ограбил машину и пустился наутек. Не дожидаясь полиции, киевляне догнали воришку и задержали до приезда патруля полиции

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"В Днепровское управление полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Шептицкого задержали мужчину, который ограбил автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие. Злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать. Однако прохожие догнали его и держали до приезда полиции", - уточнили в пресс-службе.

Автовора задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это - 57-летний иностранец. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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