В Румынии произошло неординарное ДТП. Здесь, в городе Брэила пьяный водитель авто сначала разругался с группой пешеходов, ударил одного из них ножом, а затем сел за руль и направил машину прямо на людей.

В результате инцидента 9 человек, в том числе двое детей, получили травмы различной степени тяжести. Об этом передает Укринформ.

Место инцидента, фото: ukrinform.ru

"Пострадавшим в результате дорожного происшествия была оказана медицинская помощь. У большинства из них черепно-мозговые травмы. Среди пострадавших - двое несовершеннолетних детей в возрасте 11 и 13 лет. В операционном отделении больницы находится еще один пациент, которого виновник аварии ударил ножом в живот", - сообщила пресс-секретарь больницы в городе Брэила Алина Някшу.

По предварительным данным полиции, до наезда на толпу пешеходов между водителем и молодым человеком произошла ссора.

По результатам проведенной экспертизы, концентрация алкоголя в крови виновника ДТП составляла 0,3 промилле. Сейчас проводится дополнительное обследование, чтобы выяснить, находился ли виновник ДТП еще и под воздействием психотропных веществ.

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