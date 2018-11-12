В Турции заявили, что у полиции есть аудиозапись последних слов журналиста Джамаля Хашогги, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом глава отдела расследований турецкой газеты Turkish Daily Sabah Назиф Караман рассказал телеканалу Al Jazeera.

Перед смертью Джамаль Хашогги, колумнист The Washington Post, якобы произнес: "Я задыхаюсь. Снимите пакет с моей головы, у меня клаустрофобия".

Вероятно, журналист умер от удушения, поскольку убийцы надели ему на голову полиэтиленовый пакет. Потом прибывшие из Саудовской Аравии "чистильщики" покрыли пол пластиковой пленкой и 15 минут расчленяли труп под руководством саудовского судмедэксперта Салаха аль-Тубаиджи.

Напомним, что Джамаль Хашогги пропал, в консульстве своей страны в Турции 2 октября. Анкара заявила о его убийстве. Саудовские власти сначала все отрицали, но потом арестовали по делу 18 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган заявил, что Турция передала аудиозаписи по делу Хашогги четырем странам.

Подписывайся на Страну в Twitter. Узнавай первым самые важные и интересные новости!