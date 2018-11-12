В Турции заявили, что у полиции есть аудиозапись последних слов журналиста Джамаля Хашогги, которого убили в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом глава отдела расследований турецкой газеты Turkish Daily Sabah Назиф Караман рассказал телеканалу Al Jazeera.

Перед смертью Джамаль Хашогги, колумнист The Washington Post, якобы произнес: "Я задыхаюсь. Снимите пакет с моей головы, у меня клаустрофобия".

Вероятно, журналист умер от удушения, поскольку убийцы надели ему на голову полиэтиленовый пакет. Потом прибывшие из Саудовской Аравии "чистильщики" покрыли пол пластиковой пленкой и 15 минут расчленяли труп под руководством саудовского судмедэксперта Салаха аль-Тубаиджи.

Напомним, что Джамаль Хашогги пропал, в консульстве своей страны в Турции 2 октября. Анкара заявила о его убийстве. Саудовские власти сначала все отрицали, но потом арестовали по делу 18 человек.

Ранее "Страна" сообщала, что Эрдоган заявил, что Турция передала аудиозаписи по делу Хашогги четырем странам.