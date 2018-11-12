Вчера, 11 ноября, в секторе Газа произошло очередное обострение, из-за которого премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Париж, где он находился на мероприятиях по случаю 100-летия завершения Первой мировой войны и вернулся в страну.

"В связи с ситуацией на юге , в районе сектора Газа, премьер-министр решил прервать свой визит в Париж и вернуться в Израиль", - говорится в распространенном заявлении, передает ТАСС.

Израильская армия сообщила, что во время операции военных в секторе Газа началась перестрелка с палестинскими радикалами. Военные позже указали, что ни один из военнослужащих, участвовавших в операции, захвачен не был. Вслед за этим армия сообщила о перехвате системой ПВО "Железный купол" двух запущенных из Газы ракет. Сирены воздушной тревоги срабатывали с вечера воскресенья в приграничных с палестинским анклавом районах Израиля не менее 10 раз.

Палестинское агентство Maan со ссылкой на министерство здравоохранения анклава сообщает, что в результате операции израильского спецназа в секторе Газа погибли шесть палестинцев и семь получили ранения. По его данным, среди убитых два командира "Бригад Иззэддина аль-Кассама" - боевого крыла контролирующего Газу движения ХАМАС.

В то же время телеграмм-канал Directorate 4 также раскрыл некоторые подробности спецоперации.

Израильский спецназ проникнул на территорию сектора Газа для убийства (по другой версии для захвата) одного из лидеров группировки "Иззэддин аль-Кассам" шейха Нуреддина Барака. В результате завязавшегося боя палестинец был убит, а израильским спецназовцам пришлось прибегнуть к помощи ВВС. Прикрывая отступление военных на земле, авиация нанесла серию ударов. В результате погибли еще несколько боевиков и мирных жителей, включая одного из полевых командиров Мухаммеда Кара.

По предварительным данным, в бою несколько спецназовцев получили ранения и были доставлены вертолетом в больницу "Сорока" в Беэр-Шеве, что в 40 км от сектора Газа.

Ранее "Страна" сообщала, что в ответ на ракетный обстрел Израиль поразил 20 военных целей в Секторе Газа.