Вчера, 11 ноября, в Париже прошли памятные торжества в честь столетия окончания Первой мировой войны, после которых главы государств собрались за рабочим завтраком в Елисейском дворце.

Во время ланча Трамп обсудил с Макроном, Меркель и Путиным целый ряд тем, в том числе Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), ситуацию в Сирии, а также вопросы торговли и санкций.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает ТАСС.



"Во время ланча президент Трамп сидел вместе с президентом Макроном, канцлером Меркель и президентом Путиным, а также многими другими мировыми лидерами. Лидеры обсудили целый ряд тем, в том числе ДРСМД, Сирию, торговлю, ситуацию в Саудовской Аравии, санкции, Афганистан, Китай и Северную Корею. У них были очень хорошие и продуктивные дискуссии во время двухчасового ланча", - рассказала Сара Сандерс.

Ранее Путин сообщил журналистам, что ему удалось переговорить с Трампом в ходе рабочего завтрака в Елисейском дворце. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков при этом уточнил, что возможности провести обстоятельную беседу у российского и американского лидеров не было.

Напомним, "Страна" сообщала, что появилось фото, как Порошенко обсуждает с Меркель и Макроном "выборы" на Донбассе.