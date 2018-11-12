Вчера, 11 ноября, в Китае по традиции отмечали День холостяка. В этот день, на сутки, магазины в Поднебесной устраивают масштабные распродажи, которые приносят компаниям огромные деньги.

Безусловным лидером вчерашнего дня одиноких мужчинт стала китайская интернет-компания Alibaba. В День холостяка она сумела продать товаров на 213,5 млрд юаней ($30,8 млрд) и побила свой прошлогодний рекорд. Об этом сообщает CNBC.

По данным телеканала, в первые 85 секунд продаж было реализовано продукции на сумму в $1 млрд. В минувшем, 2017 году, компания продала 11 ноября товаров на $24,2 млрд.

Ранее "Страна" сообщала, что суд начал рассматривать иск Alibaba к украинцу за присвоение бренда AliExpress.