Американские генетики пришли к выводу, что продолжительность жизни лишь на 10% обусловлена генетическими факторами, остальное зависит от образа жизни или склонности выбирать партнеров, похожих по фенотипу. Результаты исследований опубликованы в журнале Genetics.

Некоторые ученые считают, что предрасположенность к некоторым болезням наследуется, а некоторые гены влияют на процесс старения. Более ранние исследования говорят, что "наследуемость" продолжительности жизни составляет 15-30%.

Однако в этих работах ученые анализировали корреляцию продолжительности жизни у кровных родственников. Но авторы других исследований показали, что продолжительность жизни связана не с генетическими факторами, а с одинаковыми условиями жизни или с выбором партнера, похожего по психологическим, социально-демографическим характеристикам и/или по внешним признакам.

Ученые из исследовательской компании Calico Life Sciences, которая занимается изучением процессов старения, и Ancestry – компании, которая занимается анализом ДНК и на его основе составляет генеалогические деревья своих клиентов, вплотную приблизились к разгадке в этом вопросе.

Ученые под руководством Кэтрин Болл и Грэхема Руби использовали базу данных, содержащую 54 миллиона родословных, в которых содержалась информация о 6,4 миллиардах человек. Они убрали из нее повторяющуюся информацию и информацию о еще живых людях, а также связали родословные между собой. В результате получилось генеалогическое древо 406 миллионов человек, которые приходились друг другу либо кровными родственниками, либо супругами. Исследователи сделали гигантскую родословную анонимной и анализировали только годы рождения и смерти, место рождения и собственно родственные связи.

Исследователи проанализировали "наследуемость" продолжительности жизни у кровных родственников (родных и двоюродных братьев и сестер), родившихся в 1800-1920 годах, и получили оценку в 20-30%, которая была похожа на результаты предыдущих исследований. При этом корреляция между братьями и сестрами разного пола иногда не превышала 15%.

Затем авторы работы изучили корреляцию продолжительности жизни у супругов и выяснили, что она была выше, чем у братьев и сестер разного пола.

Корреляция продолжительности жизни для родных братьев и сестер (фиолетовый график) и супругов (оранжевый график) Фото: G.Ruby et al./Genetics, 2018

Высокая взаимосвязь продолжительности жизни у супругов может быть вызвана либо одинаковыми условиями жизни, либо с выбором похожего на себя партнера.

Чтобы выяснить, какой из этих факторов оказывал влияние на корреляцию, исследователи проанализировали корреляцию в когортах людей, которые не связаны кровным родством и обычно не живут в одном доме и в одинаковом окружении - золовок (сестра мужа), деверей (брат мужа), шуринов (брат жены) и своячениц (сестра жены).

Оказалось, что в этих когортах корреляция была иногда вдвое выше, чем у кровных родственников. Это, по мнению исследователей, свидетельствует о существенном влиянии ассортативности на корреляцию продолжительности жизни. У людей, родившихся в 1800-1920 годах, "наследуемость" продолжительности жизни держалась на уровне 6-7%, и редко поднималась до десяти процентов.

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