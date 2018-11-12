Попугаи-какаду Гоффина (Cacatua goffiniana) оказались способны не только создавать инструменты, но и адаптировать их для решения различных задач. Птицам удавалось отрывать куски картона необходимой длины в зависимости от того, как далеко находилась награда. Статья об этом опубликована в журнале PLOS One.

При этом они не смогли адаптировать ширину получившегося инструмента: как считают авторы, из-за строения своего клюва.

Несмотря на то, что использование различных инструментов для добычи пищи и защиты - достаточно распространенная практика среди многих видов животных, создавать новые инструменты, которые бы подошли для решения определенной задачи, умеют далеко не все.

В особенности задача может быть осложнена тем, что инструмент может не быть универсальным, и животному придется адаптировать его форму соответствующим образом.

Проверить наличие такой способности у какаду Гоффина решили ученые из Венского университета под руководством Элис Ауэрсперг (Alice Auersperg). В их эксперименте приняли участие шесть птиц (пять самцов и одна самка), которые ранее принимали участие в научных исследованиях и наблюдениях. В частности, в исследовании поучаствовали какаду, которые ранее продемонстрировали способность вставлять ключи в скважины.

В качестве экспериментальной установки ученые использовали прозрачную коробку: внутри нее на наклоненной платформе лежало угощение - орешек кешью. Путь к угощению был прегражден прозрачной дверкой с круглым окошком. Для того, чтобы достать угощение, в окошко необходимо было просунуть палочку определенной длины и ширины в зависимости от диаметра отверстия и расстояния до орешка. Инструмент птицам необходимо было сделать самостоятельно: им дали небольшую тонкую картонку, от которой можно было оторвать палочку определенной формы. Во время теста, в отличие от тренировки, картонка была длиннее, чем нужно: близкая награда находилась на расстоянии 4 сантиметров, а дальняя - 16 сантиметров, при этом длина картонки была 20 сантиметров.

Все птицы успешно справились с заданием, в котором угощение нужно было достать с помощью либо короткой, либо длинной палочки, более чем в 50 процентах случаев, что выше шанса (и, соответственно, считается успешным). Также все птицы успешно справились с дырками большого диаметра, но только одна (самка по имени Фини) смогла смастерить достаточно тонкую палочку, чтобы проникнуть в узкую дырку (хотя и менее, чем в половине случаев).

Видео: youtube.com/Nplus1

Фото: Auersperg et al. / PLOS One 2018, nplus1.ru

Отрывая полоску от картонки, попугаи делали отверстия с помощью клюва и нижней челюсти (подобно дыроколу), останавливаясь на достаточной по их мнению длине. Если длины оказывалось недостаточно, какаду «вырезали» из картонки новую полоску. Ученые заметили, что со временем птицы начали делать полоски длиннее. Таким образом им удавалось сократить усилия при изготовлении инструмента: сделав длинную полоску и не добившись успеха в ее использовании, попугаям необязательно было вырезать новую и они просто укорачивали ту, которую уже сделали.

Что касается дырок меньшего диаметра, то, по мнению ученых, птицы не смогли сконструировать подходящий инструмент из-за строения своего клюва: ширина полоски сильно зависела от расстояния между концом клюва и нижней челюстью. Самке Фини, поэтому, скорее всего удалось сделать достаточно тонкую полоску потому, что ее клюв был меньше всех.

Ученые, таким образом, показали, что какаду Гоффина, которые в природе не отличаются активным изготовлением и использованием инструментов, могут делать необходимые им для решения определенных задач средства, "настраивая" их параметры. Авторы работы также уточняют, что ни одна из птиц не была подрезана, а участие было добровольным: все птицы либо сами прибывали в экспериментальную комнату по зову или садились на руку исследователю в вольере с целью далее проследовать в комнату (также по зову).

Проворностью в использовании инструментов также славятся новокаледонские вороны. Недавно они, к примеру, показали способность собирать инструменты из нескольких деталей, а именно - сложили длинную палочку из нескольких маленьких.

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