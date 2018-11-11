В пещере на острове Борнео археологи нашли самый древний образец фигуративной живописи - рисунок красного быка, которому 40 тысяч лет.

Примерно в это время пещерное искусство возникло и в Европе за тысячи километров от Борнео. Результаты изучения этого и других рисунков на Борнео опубликованы в журнале Nature.

До этой находки древнейшими доисторическими рисунками считались изображения животных в испанской пещере Эль-Кастильо, созданные около 35,6 тысячи лет назад. В пещерах на острове Сулавеси найдены наскальные рисунки, также созданные 40 тысяч лет назад. Древнейшие наскальные рисунки на Сулавеси — это отпечатки рук, а старейшее изображение животного на Сулавеси создано 35 тысяч лет назад.

Красный бык в пещере на острове Борнео. Минимальный возраст 40 тысяч лет Фото: luc@fage.fr

Известняковые пещеры восточного Калимантана сохранили тысячи наскальных рисунков, в том числе изображения животных, людей, абстрактные символы и множество трафаретных изображений рук. Пещерное искусство встречается и в отдаленных труднодоступных пещерах, в которых очень мало других доказательств человеческого присутствия.

Максим Обер с археологами из Университета Гриффита в Австралии совместно с коллегами из Индонезийского национального центра археологических исследований изучили образцы известняка, связанные с 13 рисунками на стенах пещеры Лубанг Джериджи Салех. Датирование образцов проводилось уран-ториевым методом.

Рисунки рук "по трафарету" на стенах пещеры на острове Борнео Фото: Kinez Riza

Рисунок красного быка выполнен краской. Это самое раннее предметное изображение, найденное до сих пор во всем мире. Другие наскальные рисунки из этой пещеры датируются возрастом от 51 до 37 тысяч лет - это тоже животные.

Кстати, 20 тысяч лет назад в культуре наскальных рисунков произошли серьезные изменения. От изображения животных люди перешли к изображению самих себя и жизни социума. На рисунках возрастом от 13,6 до 20 тысяч лет люди танцуют, охотятся, у некоторых из них на головах пышные головные уборы, а в руках копья.

Судя по новым данным, пещерное искусство возникло одновременно в двух местах за 13 тысяч километров друг от друга - и в Европе и на Борнео, который во время ледникового периода фактически был частью материка Евразии. Остается непонятным, кем были люди, создавшие рисунки в пещерах на Борнео, пришли ли они из Австралии или из Азии - еще предстоит выяснить.

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