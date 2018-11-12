Компания Rocket Lab успешно провела первый коммерческий запуск сверхлегкой ракеты Electron. Утром в воскресенье ракета вывела на орбиту шесть спутников и экспериментальный аппарат для тестирования технологий борьбы с космическим мусором.

Компания вела прямую трансляцию запуска, о нем также рассказывает портал Space.com.

Rocket Lab известна как разработчик и оператор ракеты-носителя Electron. Это двухступенчатая ракета сверхлегкого класса, способная выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 225 килограммов. Первый запуск ракеты произошел в мае 2017 года, но из-за неполадок в системе телеметрии он завершился неудачей.

Второй, успешный запуск Electron прошел в январе 2018 года. Тогда Rocket Lab вывела с помощью ракеты на орбиту три спутника других компаний, а также собственный сферический шарс 65 зеркальными гранями, который, по заверению компании, можно было увидеть невооруженным взглядом за счет отражения света от граней. Оба запуска проводились с единственного на данный момент космодрома Rocket Lab, расположенного на полуострове Махия на северном острове Новой Зеландии.

Первый коммерческий полет Electron, который компания назвала It’s Business Time, стартовал в 16:50 местного времени (07:50 по Киеву). Изначально полет был запланирован на апрель, но неоднократно откладывался из-за проблем с двигателем первой ступени ракеты и других неполадок.

Ракета вывела на орбиту шесть спутников компаний Spire Global, Fleet Space Technologies, GeoOptics Inc и программы Irvine CubeSat STEM, в рамках которой калифорнийские школьники делают маленькие спутники.

Кроме того, High Performance Space Structure Systems GmbH создала для запуска экспериментальный "парус" NABEO для сведения спутников с орбиты после окончания их миссии. Следующий запуск Electron с 10 кубсатами для NASA в рамках миссии ELaNa-XIX запланирован уже на декабрь 2018 года.

Ранее Rocket Lab объявила, что выбрала космодром Уоллопс в американском штате Виргиния в качестве места строительства своей второй стартовой площадки. Компания намерена осуществить первый запуск ракеты Electron с новой площадки к третьему кварталу 2019 года.

Фото: twitter.com/RocketLab

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