Сфотографированный NASA в середине октября в Антарктике прямоугольный айсберг откололся от шельфового ледника Ларсена еще год назад и за это время пережил множество столкновений с другими айсбергами.

Об этом сообщается в блоге NASA Earth Matters.

Айсберг с необычно прямыми углами заснял специалист агентства Джереми Харбек (Jeremy Harbeck) во время полета в рамках исследовательской программы по наблюдению за полярными льдами IceBridge. Изначально из-за формы айсберга ученые предположили, что он только что откололся от шельфового ледника Ларсена.

Однако анализ спутниковых снимков показал, что айсберг сформировался еще в ноябре 2017 года, всего через несколько месяцев после того, как от ледника откололся другой огромный айсберг, получивший название A-68.

На тот момент длина айсберга составляла около четырех километров. Затем айсберг начал двигаться на север: как отмечается в сообщении, на пути он постоянно сталкивался с другим льдом, потерял более двух километров длины и постепенно "обточился" до своей нынешней формы, видной на снимке спутника Landsat 8, сделанном 14 октября, за два дня до полета IceBridge.

"К ноябрю 2018 года айсберг вышел в открытую воду - теперь это просто еще одна масса льда на пути к собственной смерти", - говорится в сообщении NASA.

Ранее ученые сняли на видео формирование шестикилометрового айсберга, отколовшегося от гренландского ледника Хельхейм: это поможет построить более точные модели разрушения ледников. Если вам нравится смотреть на движение огромных масс льда, обратите внимание на наш материал "Ледовый лом".

#LarsenC ice shelf showed some small additional calving events in the latest #sentinel1. It's the first time since iceberg #A68 drifted away @CopernicusEU @ESA_EO pic.twitter.com/fNiqnUkgS8