Нардеп Сергей Лещенко выложил в соцсетях фото с пострадавшей в ДТП с грузовиком помощницей Мариной Бардиной, которую уже отпустили из больницы.

"Друзья, может, вы слышали, в пятницу мы вместе с моей помощницей Мариной попали в ДТП. К счастью, обошлось без жертв и даже травм. Марина после обследования у врача выписалась. Мой "гольфик" (Volkswagen Golf, - Прим.Ред.) в хлам, и я не знаю, подлежит ли он восстановлению. Но все это лишь железо, которое не стоит ни жизней, ни здоровья. Кто был виноват, установит суд, а для всех участников - и для меня в том числе - эта история должна стать уроком. Берегите себя и людей, которых любите, и не тратьте жизнь на мелочи, злобу и склоки", - написал Лещенко в Instagram.

Ранее Лещенко опубликовал полное видео ДТП и объяснил "методички порохоботов"

Сама Марина Бардина накануне сообщила на своей странице в Facebook, что ждет выписки из больницы.

"Друзья, спасибо всем за внимание и поддержку ... Я жива-здорова, по рекомендациям врачей прошла обследование всех своих забоев в результате ДТП. Обследование НЕ выявило сотрясения или внутренних кровотечений. Надеюсь, что сегодня выпишут", - написала она.

Как сообщает УНН, полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины по факту ДТП с участием автомобиля народного депутата.

Как сообщала "Страна", аварии на Большой окружной произошла 9 ноября. Нардеп Лещенко заявил, что остановился на аварийке на обочине, в разрешенном для этого месте. После этого в его машину сзади врезался грузовик.