Украинская поп-дива Ани Лорак, которая приняла участие в записи попурри хитов группы Queen к выходу в прокат байопика "Богемская рапсодия", опубликовала в своем Instagram серию фотографий в красном платье, стилизованном под костюм Фредди Меркьюри.

"Богемская рапсодия" вторую неделю лидирует в кинопрокате! Круто быть частью такого успешного проекта. И рада читать восхищенные отзывы и рецензии о фильме. Дань уважения великому Фредди! Кто посмотрел уже? Ваши впечатления?", – пишет звезда.

Эпатажные снимки, на которых певица позирует на столе в платье с перьями и декором в виде глаз на высоких каблуках вызвал недоумение у подписичков.

"Примазалась каким-то хреном к фильму о Фредди... Днище продажное", "Какой такой частью проекта? И какое отношение Куек имеет к Легенде Фредди? Слишком громкое заявление, смехотня да и только!", "Воровка нарядов Фредди Меркьюри", - пишут возмущенные фолловеры.

Как известно, в красном комбинезоне Фредди Меркьюри появился в клипе It`s A Hard Life. Над его образом художник по костюмам трудился вручную.

Фото: anilorak/Instagram

Напомним, в попурри приняли участие музыканты из 18 стран. Они работали в легендарной студии Metropolis, где свои треки записывали и сводили сами Queen.

