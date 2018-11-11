Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп в ходе будущей встречи на форуме "Большой двадцатки" в Аргентине намерены обсудить "то, что сочтут необходимым". Об этом передает "Россия 1". со ссылкой на

"Вопросов на повестке дня много, и президенты будут обсуждать то, что сочтут необходимым", - сказал Лавров.

Как сообщала "Страна", президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп успели лишь поприветствовать друг друга во время короткой встречи в Париже. "Переговорить возможности не было", - сказал Песков.

Отметим, что в России начали разработку нового дальнего бомбардировщика, который будет почти невидим. Основная и дублирующая электронные системы двигателя должны будут обеспечить полет бомбардировщика продолжительностью до 30 часов.