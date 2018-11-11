Чемпион Украины донецкий "Шахтер" обыграл "Ворсклу" в Полтаве. Заключительный матч 15-го тура чемпионата Украины по футболу (УПЛ) завершился со счетом 2:0 в пользу гостей.

Счет в матче на 19-й минуте открыл Веллингтон Нем. На 41-й Майкон упрочил преимущество "горняков". На 71-й минуте лучший бомбардир "Шахтера" Жуниор Мораэс мог увеличить свою статистику в первенстве Украины, но не сумел реализовать пенальти и довести счет до крупного.

"Горняки" сохранили 8-очковый отрыв от "Динамо". На третьем месте идет "Александрия" - ее и киевлян разделяют 2 очка.

Видео:youtube.com/Каналы Футбол 1/ Футбол 2

Как сообщала "Страна", в Киеве набравшее ход "Динамо" переиграло "Мариуполь". Голы забивали: Шапаренко на 33-й минуте, Вербич - 57, Чоботенко - 62, Цыганков - 85 (с пенальти).

Ранее мы публиковали все результаты матчей, положение команд и турнирную таблицу УПЛ после 15 тура.

Мы также публиковали все результаты и турнирная таблица Первой лиги украинского чемпионата по футболу после 17 тура.