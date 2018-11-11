С понедельника, 12 ноября, в городе Смела Черкасской области введут чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял Смеловский горсовет.

Учебные заведения закроют на неопределенное время, передает kp.ua.



Без тепла остались не только жилые дома, но также больницы, детские сады и школы 80-тысячного города.

В сообщении говорится, что причина заключается в невыплате бывшим поставщиком газа многомиллионных долгов компании "Энергоинвест". Местные чиновники пока даже не берутся прогнозировать, когда будет решен данный вопрос.

На сегодняшний день в городе регулярно проходят митинги, на которых горожане требуют решить вопрос с отоплением. Кроме того, самые активные жители собираются ехать в Киев, чтоб пикетировать Кабмин и Нафтогаз.

Как сообщала "Страна", без тепла остался Кривой Рог. Местные власти экстренно обязали городскую газоснабжающую компанию немедленно возобновить подачу газа в котельные.

Напомним, что Супрун объяснила украинцам, как победить осеннюю хандру.