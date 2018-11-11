Украинская певица Тина Кароль обратилась к поклонникам с призывом не боятся своих страхов. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

"Страшно потерять себя в собственных страхах и потаканию фразочкам "будь тише воды, ниже травы" или "инициатива наказуема" или – любимая фраза! – "пусть другие "первыми обожгутся"... Страх – это путь к потери собственного я, потери личности. Каждый из нас индивидуальность. Не душите свой дар робостью. Будьте честными перед собой. А я буду честна перед вами. Обещаю", – пишет Тина.

Также Тина Кароль согласилась выступить на премии М1, потому что "не хотела жалеть на следующий день после премии, что этого не сделала".

Фото: tina_karol/Instagram

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом.

Также "Страна" писала, как M1 Music Awards 2017 назвал Тину Кароль и Макса Барских лучшими певцами Украины.

Как сообщала "Страна", Тина Кароль показала, как ее сын танцует гопак в Великобритании.



