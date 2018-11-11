Участники шествия в Варшаве в честь 100-летия независимости Польши сожгли флаг ЕС. Об этом в Twitter сообщила организация "Всепольская молодёжь".

"Флаг ЕС сожжён. Толпа скандирует: "Долой Европейский союз!" - говорится в сообщении.

В шествии в польской столице приняли участие около 200 000 человек. В марше приняли участие первые лица государства, в частности президент Польши Анджей Дуда, глава польского правительства Матеуш Моравецкий и лидер "Права и Справедливости" (PiS) Ярослав Качиньский.

Фото:russian.rt.com

Видео: youtube.com/Yuriy Banakhevych

Как сообщала "Страна", председатель Европейского совета, бывший польский премьер-министр Дональд Туск назвал нынешние власти Польши "современными большевиками".

Посольство Украины в Польше предупреждает, что местные радикалы готовят под видом украинцев провокацию в Варшаве.