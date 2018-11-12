Украинская поп-певица Светлана Лобода, которая совсем недавно вошла в рейтинг самых сексуальных женщин России, рассказала, почему выбрала имя Тильда для своей младшей дочери. Об этом сообщает издание "ХочУ" со ссылкой на программу "Прямой эфир".



36-летняя Светлана Лобода стала мамой во второй раз в мае 2018 года. Первую дочку она родила в 2011 году и назвала ее Евангелиной. Имя Тильда для второй дочери Светлана выбрала в честь британской актрисы.

"Мне всегда нравилось это имя, и я очень люблю актрису Тильду Суинтон. Кроме того, есть еще пара фактов, которые повлияли на мой выбор", - призналась певица.

"Тильда – просто чудо. У нее большие голубые глаза и ирокез. Мы всей семьей смеемся и ждем, когда начнется нормальный рост волос. Я уже вижу, что с Евой они очень разные. Старшая – очень эмоциональная, открытая, любит общение. А малышка спокойная, наблюдательная, все держит в себе. Но дико обаятельная", - рассказала о наблюдениях за своей крохотной дочерью Лобода.

Фото: instagram.com/lobodaofficial

Тильда Суинтон Фото: cosmo.ru

Напоминаем, после того, как артистка рассекретила имя дочери, в сети сразу же стали говорить о том, что ребенка назвали в честь ее предполагаемого отца - Тилля Линдеманна. Впрочем, Светлана Лобода продолжает утверждать, что с известным во всем мире рокером сохраняет лишь дружеские отношения.

Также "Страна" писала, как в конце ноября певицу срочно госпитализировали в одну из московских клиник. Тогда инсайдер сообщил, что у Лободы обнаружили обструкцию почек. Из больницы Светлану Лободу увез лидер Rammstein.