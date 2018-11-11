В Google и Microsoft готовят стриминг-технологию, позволяющую людям запускать продвинутые видеоигры даже на технологически устаревших устройствах.

Для этого необходимо лишь подключение к Интернету, передают "Ведомости".

Это позволит значительно увеличить рынок виртуальных игр категории ААА, а также изменить его настолько сильно, насколько популярные стриминговые сервисы Spotify и Netflix смогли изменить музыкальную индустрию, а также кино.

В настоящее время это довольно сложно сделать технически. Аналитики и инвесторы утверждают, что для производителей видеоигр важно привлечь людей, желающих тратить сотни долларов для приобретения игровых ПК, а также консолей типа PlayStation 4.

Стриминговые игровые сервисы позволили бы геймерам играть в любое время в любом месте, конкурируя за внимание потенциальных потребителей с музыкой, а также фильмами. Вице-президент Microsoft Карим Шудри отмечает, что стриминг позволяет добраться до новых клиентов.

Как сообщала "Страна", в США 9-летний мальчик пристрелил сестру, которая не дала ему джойстик для видеоигры.

Отметим, что в ВОЗ признали игровую зависимость психическим заболеванием.