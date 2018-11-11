Украинская певица Настя Каменских, которая попала в рейтинг самых сексуальных женщин России, опубликовала новые фотографии в соцсети, и тут же попала под поток критики в свой адрес.

Так, например, Каменских позирует в леопардовых леггинсах, заправленных в носки. На ней также серый свитер оверсайз и свободная куртка. Спортивный образ дополняют белые кроссовки.

"Белые носки на леопардовые лосины. Треш", "Судя по всему она сама себе стилист", "Раньше была красивее и сильнее, голос тоже был лучше", "Этот образ... в деревне так ходят, когда бегут по утру прохладному коровку подоить", "Настя то раздета то одета как то глупо", - пишут в комментариях поклонники певицы.

Фото: instagram.com/kamenskux

Как сообщала "Страна", Каменских проводит занятия спортом вместе с Потапом и одним тренером на двоих - Андреем Хомицким.

Ранее сильно похудевшая украинская певица Настя Каменских заснула на корточках в спортивном костюме.