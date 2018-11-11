Итоговая явка избирателей на участках для голосования в "ДНР", как утверждают "власти" так называемой "республики", составила 80,7%, в то время как глава СБУ Василий Грицак предсказывал, что сепаратисты объявят о явке в 70%.

Всего проголосовали около 1,6 млн человек. Об этом заявили представители "ЦИК ДНР".

Выходит, что на неподконтрольных территориях в Донецкой области в реестрах значатся около двух миллионов избирателей.

В "ЛНР" говорят о чуть более скромной явке - 77%. Глава СБУ Василий Грицак тут также пророчил явку в 70%. По его данным, именно такую задачу поставили сепаратистам в Кремле.

Как сообщала "Страна", "выборы", которые в Москве изначально предлагали вообще отменить, стали ответом на убийство "главы ДНР" Александра Захарченко, которого взорвали на пороге кафе "Сепар" 31 августа в Донецке.

Противники голосования в Украине говорят о том, что оно нарушает Минские договоренности. В Москве же утверждают, что этими территориями должен кто-то управлять, пока Минск буксует.

Отметим, что Порошенко назначил новых глав СБУ на Донбассе и в Виннице.