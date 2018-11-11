В Париже состоялась короткая встреча президента Украины Петра Порошенко с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает "Укринформ" о ссылкой на самого Порошенко.

"По итогам этого обсуждения состоялась встреча министра иностранных дел Украины Климкина и госсекретаря США Помпео. Могу акцентировать на договоренности о проведении 16 ноября комиссии по стратегическому партнерству в Вашингтоне на уровне министров иностранных дел. Мы договорились возобновить ее работу", - сказал Порошенко.

По его словам, во время двухдневного визита в Париж он провел порядка 40 двусторонних встреч.

Как сообщала "Страна", в Париже продолжаются памятные и торжественные мероприятия по случаю 100-летия со дня завершения Первой мировой войны.

Напомним также, что Петр Порошенко обвинил во лжи журналистов, которые задали ему вопрос о рукопожатии Трампа.