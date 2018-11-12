В воскресенье, 11 ноября, на канале 1+1 прошел 12 эфир шоу "Танцы со звездами". В четверть финале все пары показали по два номера, а некоторые из них танцевали под исполнение таких украинских звезд, как Алексеев, Тина Кароль, Гайтана, Сергей Бабкин, ONUKA.

Первый танец

Первыми на паркет вышли Мишель Андраде и Женя Кот, которые перевоплотились в черлидершу и капитана команды американского футбола под ритмы поп-джаза. После выступления Влад Яма ответил, что увидел спортивную злость, которой Мишель раньше немного не хватало. По словам Димы Монатика, певица чувствует себя в этом стиле, как рыба в воде. А Екатерина Кухар назвала танец действительно пластичным и сексуальным. Оценка от судей - 30 баллов.

Вторыми свой лирическо-романтический фокстрот показали Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева. Они танцевали под исполнение Сергея Бабкина, который был участником прошлого сезона. Нежный и воздушный танец контрастировал с первым энергичным и драйвовым номером. Дима Монатик сказал, что почувствовал. что пара получала удовольствие от танца. Екатерина Кухар отметила, что комик доказал, что может быть не только смешным, но и чувственным. Влад Яма также заметил лиричность Игоря Ласточкина в этот вечер. Оценка судей - 28 баллов.

Иракли Макацария и Яна Заец для четверть финала выбрали зажигательный джайв. При этом другие участники заявили: "Иракли, хватит снимать рубашки!" - вспоминая его прошлый выход. В этот раз участник не стал оголяться и примерил на себя образ хулигана. Публика встретила номер криками "браво!" Екатерина Кухар назвала этот джайв невероятно стильным и зажигательным. Влад Яма рассказал, что у Иракли, кроме подготовки к танцам, еще остаются силы на тренажерный зал. "Зажгли так, чуть не сожгли паркет", - прокомментировал номер Дима Монатик. Оценка судей - 29 баллов.

Леся Никитюк и Макс Ежов станцевали чувственное контемпорари под живое исполнение Гайтаны. Екатерина Кухар сказала, что этот танец лучше, чем в прошлом эфире, хотя у нее и есть замечания к технике. Влад Яма отметил, что, хотя Леся еще полностью не контролирует свои руки, но это пара показала настоящий танец. Оценка судей - 24 балла.

Павел Вишняков и Юлия Сахневич выбрали непривычное для себя комичное амплуа. Они танцевали бродвейский джаз. Екатерина Кухар похвалила актерские таланты участника. Дима Монатик заявил, что каждый номер ярче предыдущего и что пара артистично обыграла допущенный рассинхрон на паркете. А Влад Яма похвалил тонкую и стильную хореографию. Оценка судей - 29 баллов.

Второй танец

Второй танец Мишель Андраде и Жени Кота (танго) был под трек Алексеева. Певец сказал, что был рад получить предложение выступить на "Танцах", поскольку в этом павильоне снимали шоу "Голос" и это для него теплые воспоминания. Судьи отметили, что в этом номере Мишель оказалась в тени Кота и ее было слишком мало. Оценка судей - 24 балла.

Игорь Ласточкин и Илона Гвоздева выбрали яркую самбу. Влад Яма сказал, что по сексуальности это была самба подростков на паркете, а также что Ласточкин допустил мелкие ошибки в движениях. Оценка судей - 28 баллов.

Иракли Макацария и Яна Заец станцевали во второй раз модерн под живое исполнение Тины Кароль. Судьи отметили искренность и техничность номера. Оценка судей - 30 баллов.

Леся Никитюк на комментарии критиков в соцсетях ответила, что она честная участница этого шоу и пожелала недоброжелателям быть добрее. Вместе с Максом Ежовым они станцевали свинг с одесским колоритом. Екатерина Кухар после небольшой перепалки сказала, что то, что показала Леся - критически мало для двенадцатого эфира. Оценка судей - 24 балла.

Во время выступления Павла Вишнякова и Юлии Сахневич пела ONUKA. Пара сорвала овации за динамичную чачу под трек "Мiсто". Оценка судей - 29 баллов.

В конце в зоне риска остались два участника: Мишель Андраде и Павел Вишняков. Их пары перетанцевали свои сегодняшние номера.

В итоге судьи оставили на проекте пару Павел Вишняков и Юлия Сахневич. Мишель Андраде и Женя Кот были отсеяны в 12 эфире. Мишель на прощальном слове не могла сдержать слез. А Женя Кот сказал, что Мишель танцует лучше всех на этом проекте, но иногда на шоу бывают какие-то ошибки.

В следующем эфире, 18 ноября, четыре пары будут бороться в полуфинале, а 25 ноября состоится финал, на котором лучшим танцорам вручат кубок.