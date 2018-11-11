Погибших в зоне ООС на Донбассе старшину Юрия Олейника и старшего сержанта Романа Селихова представят к госнаградам. Они погибли 10 ноября от радиоуправляемого фугаса при выполнении боевого задания.

Об этом во время брифинга сообщил командир бригады Руслан Татусь.

"Старшина Юрий Олейник и старший сержант Роман Селихов до последнего выполнили свой долг. На выполнение крайне сложного и опасного задания пошли лично, чтобы не подвергать опасности своих подчиненных. Их поступок всегда будет примером непоколебимого мужества и героизма. Все бойцы группы представлены командованием Объединенных сил к государственным наградам. Юрий Олейник и Роман Селихов – посмертно", – сказал комбриг.

Он рассказал об обстоятельствах гибели украинских военных. По его словам, накануне ночью вблизи позиций бригады, неподалеку от населенного пункта Луганское, была зафиксирована деятельность снайперов, которую украинским военным удалось пресечь. Для обеспечения дальнейших выполнений боевых задач командованием бригады было принято решение прочесать район перед украинскими позициями.

"Командир группы и личный состав имели боевой опыт и соответствующую подготовку. Их выход обеспечивался огнем батальона, обороняющегося и огневыми средствами бригады. С группой прочесывания была установлена устойчивая связь. В ходе выдвижения группой было обнаружены две мины-ловушки, которые оккупанты установили на растяжку. Они, вероятно, были предназначены для прикрытия позиции снайпера. Но при дальнейшем продвижении на расстоянии около 700 метров от наших позиций противник привел в действие радиоуправляемый фугас, в результате чего Юрий Олейник и Роман Селихов погибли на месте, еще двое бойцов группы получили ранения", – рассказал Татусь.

Он отметил, что резервная группа прибыла на место в кратчайшие сроки и оперативно эвакуировала погибших и раненых. Инженерное подразделение, под прикрытием огневой группы, обезвредило обнаруженные взрывные устройства и осуществило необходимые мероприятия по закрытию данного района.

Видео: youtube.com/Військове телебачення України

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