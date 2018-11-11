Ночью в субботу, 10 ноября, в киевском лаундж баре "Fiji" на ул. Петра Сагайдачного 14B произошла поножовщина. Все началось с ссоры двух посетителей между собой. Затем один из них достал нож и ранил второго.

В результате ножевого ранения пострадавший госпитализирован. Об этом сообщает Киев Оперативный.

Волшебную субботнюю ночь в лаундж баре #Fiji на Подоле (на Сагайдачного) прервал конфликт двух мужчин. Ругались, ссорились, а потом один взял нож и ударил другого.

Вот и все. Пострадавший госпитализирован. Следственно-оперативная группа выехала на место.

Фото:facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", после ссоры в одном из троллейбусов на Троещине мужчина ударил ножом в голову оппоненту.

Отметим, что в Белой Церкви поймали банду подростков на счету которой убийство, грабеж и угоны автомобилей.