В Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны президента США Дональда Трампа рассадили с его российским коллегой Владимиром Путиным так, чтобы они не сидели рядом.

Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на дипломатический источник в российской делегации.

"Действительно, Елисейский дворец поменял рассадку лидеров за столом перед началом рабочего завтрака. В итоговой версии президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сидели друг напротив друга и не имели возможности обстоятельно поговорить", – сказал собеседник издания.

Эту информацию подтвердил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Однако сам Путин заявил, что пообщаться с американским коллегой ему удалось. Беседу с Трампом он назвал "хорошей", но деталей не уточнил. В итоге, рядом с Путиным сидели глава Еврокомиссии Жан Клод Юнкер и генсек ООН Антониу Гутерреш.

Фото: kremlin.ru

Фото: interfax.ru

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