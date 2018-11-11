Утром в воскресенье, 11 ноября, на пляже Чайка в Одессе волна смыла с пирса молодую девушку. Ее тело нашли в воде. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.

Спасатели прибыли на место трагедии и с помощью спасательного багра достали тело утонувшей из воды. Оно передано полиции.

Личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются. Это уже не первый трагический случай на пляжах Одессы. Так, 1 августа волной с пирса смыло мужчину, которого в итоге так и не удалось спасти.

Как сообщала "Страна", в переполненной маршрутке открылась дверь и из нее на ходу выпала женщина.

Отметим, что в Одессе копы застрелили подозреваемого в убийстве, который бросился на них с топором.