Спасатели нашли девушку, которую смыло волной с пирса на пляже в Одессе
Утром в воскресенье, 11 ноября, на пляже Чайка в Одессе волна смыла с пирса молодую девушку. Ее тело нашли в воде. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области.
Спасатели прибыли на место трагедии и с помощью спасательного багра достали тело утонувшей из воды. Оно передано полиции.
Личные данные погибшей и обстоятельства происшествия устанавливаются. Это уже не первый трагический случай на пляжах Одессы. Так, 1 августа волной с пирса смыло мужчину, которого в итоге так и не удалось спасти.
Как сообщала "Страна", в переполненной маршрутке открылась дверь и из нее на ходу выпала женщина.
Отметим, что в Одессе копы застрелили подозреваемого в убийстве, который бросился на них с топором.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!