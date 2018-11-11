В Киеве и Киевской области полицейские разоблачили деятельность двух специально оборудованных нарколабораторий, где растения марихуаны выращивали методом "гидропоники", а затем перерабатывали и фасовали.

Сумма изъятого наркозелья по ценам "черного" рынка составила около 2 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сотрудники полиции Киева задержали четырех членов организованной преступной группы. Нарколаборатории были оборудованы в арендованных гаражах специальным светом, приборами для поддержания необходимой влажности, температурой и питанием растений минеральными удобрениями. Уже готовые соцветия каннабиса фасовали для дальнейшей реализации заказчикам.

Во время обысков полицейские изъяли более 10 кг измельченного каннабиса и около 200 кустов конопли в горшках. По адресам проживания подозреваемых правоохранители изъяли охотничий карабин, ружье, пистолет и револьвер с признаками переработки, гранату РГД-5, значительное количество патронов, дымовые шашки. Опасные предметы направили на проведение экспертного исследования.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

"Наркодилерами оказались четыре человека - 1965, 1971, 1977 и 1990 рождения. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", - рассказал заместитель начальника управления противодействия наркопреступности Юрий Контвицкий.

Трем правонарушителям сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств). Им избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

Четвертому фигуранту сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта). Он будет находиться под круглосуточным домашним арестом.

Кроме того, открыто уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как сообщала "Страна", в Киеве задержали харьковчанку, которая торговала наркотиками под видом таблеток для похудения.

Также в столице будут судить работника полиции и двух его сообщников, торговавших наркотиками.

Ранее стало известно, как в Днепре через аптеки продавали нелегальные препараты и наркотики.