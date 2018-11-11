В воскресенье, 11 ноября, в Киеве "Динамо" принимало "Мариуполь" в матче 15-го тура чемпионата Украины по футболу. Матч завершился 4:0 в пользу набравших отличную форму киевлян.

Футболисты "Мариуполя" начали матч с контроля мяча и позиционных атака на "Динамо". На пятой минуте Борячук пробил из-за пределов штрафной, но Бойко удалось в прыжке перевести мяч на угловой, передает FootballUA.

Через десять минут левый защитник Тищенко ворвался в штрафную Динамо и пробил в дальний угол. Бойко был отыгран, но мяч попал в штангу и отлетел в поле.

После этого игроки Мариуполя немного успокоились (или устали) и отдали инициативу Динамо. Морозюк со штрафного ударил прямо во вратаря Мариуполя. Затем защитник гостей чуть было не срезал мяч в свои ворота после прострела Цыганкова, но на 33-й минуте Динамо все же вышло вперед.

Прострел Миколенко в штрафную нашел Шапаренко и Николай сразу же пробил. Вратарь Мариуполя Гальчук отбил, но прямо перед собой и длинноволосый хавбек Динамо головой со второй попытки вбил мяч в ворота.

В начале второго тайма Зубков не попал в дальний угол ворот "Динамо" после того, как обыграл Миколенко.

В ответ Динамо забило дважды. Сначала Морозюк со своего правого фланга прострелил в штрафную, где первым на мяче оказался Вербич, переправивший круглого в ворота мимо голкипера.

А через пять минут Чоботенко не повезло так, как в первом тайме, и мяч от него влетел в ворота приазовцев. Шепелев идеально выкатил Цыганкову, а с ударом Виктора справился Гальчук, но отбил его прямо в своего защитника.

К концовке матча гости придержали Шепелева за футболку, а Цыганков точно пробил с пенальти.

Видео: youtube.com/ТСН ПРОСПОРТ

Динамо - Мариуполь 4:0

Голы: Шапаренко, 33, Вербич, 57, Чоботенко, 62, Цыганков, 85 (с пенальти)

Динамо: Бойко – Морозюк, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Буяльский (Че Че, 67) – Цыганков, Шапаренко (Сидорчук, 75), Сидклей – Вербич (Супряга, 86)

Мариуполь: Гальчук – Кирюханцев (Полегенько, 81), Чоботенко, Биков, Тищенко – Игнатенко (Мишнев, 62), Федорчук, Пихальонок – Вакула, Борячук (Чурко, 71), Зубков

Предупреждения: Морозюк, Кадар - Тищенко, Федорчук, Борячук, Быков

Как сообщала "Страна", Динамо уверенно обыграло французский Ренн в Киеве. Подопечные Александра Хацкевича вплотную приблизились к выходу в 1\8 Лиги Европы.

Отметим, что ХК Донбасс в напряжённой борьбе обыграл МХК Динамо.