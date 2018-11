Жительница Костополя, что в Ровенской области, Ирина Антонюк получила титул и корону "Ms STAR Top of the World Plus Size" на конкурсе красоты на Филиппинах. Об этом сообщает сайт "Новини по-рівненськи".

"Титул Мисс Мира получила представительница Филиппин, а украинка достойно презентовала свою страну и получила специальный титул и корону Ms STAR Top of the World Plus Size 2018. Кроме того, Ирина Антонюк получила лицензию на проведение и организацию конкурса такого контекста в своем регионе и участие победительницы во Всеукраинском конкурсе", - говорится в сообщении.

Украинка на фото слева Фото: tomat.rv.ua

Отмечается, что в финале мирового конкурса Mrs.Ukraine Plus Size 2018 участвовали 15 девушек из разных стран мира, которые показали свою красоту вопреки определенным стандартами и стереотипам.

Ранее "Страна" также писала, как победительницу Мисс Украина-2018 Веронику Дидусенко лишили короны спустя 4 дня после конкурса. Вместо нее на конкурс красоты Мисс Мира-2018 отправится юная украинка Леонила Гузь.

Напомним также, что юная азиатка стала Мисс Земля 2018.