Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал журналистов, отвечая на вопрос о так и не состоявшемся рукопожатии с Дональдом Трампом на форуме в Париже.

Видео раздраженной реакции украинского президента опубликовано в твиттере. Об этом сообщает РИА Новости.

Когда мировые лидеры покидали прием в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны, журналисты попросили Порошенко прокомментировать информацию о том, что Трамп не стал пожимать ему руку, когда пришел на церемонию к Триумфальной арке.

"Все, что вы говорите - это вранье", - сказал Порошенко. "Все - что говорит русское телевидение", - добавил он.

Раздражение президента Украины Петра Порошенко можно понять - руку ему Дональд Трамп действительно не пожал. pic.twitter.com/05UKTf4zI7 — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 листопада 2018 р.

Видео: twitter.com/RIA_Worldnews

"Страна" разбиралась, чему посвящена встреча Порошенко, Макрона, Трампа и других лидеров в Париже и почему выбрана дата 11.11 в 11:00.

Отметим, что Макрон и Меркель торжественно открыли мемориал в память об окончании Первой мировой войны.