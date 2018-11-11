Во Франции полицейские задержали трех участниц Femen после того, как одна из них пыталась приблизиться к кортежу президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает AP со ссылкой на чиновника в правоохранительных кругах.

"Активистки Femen попытались помешать проведению памятных мероприятий по случаю завершения Первой мировой, где присутствовали президент США Дональд Трампа и другие мировые лидеры", - говорится в сообщении.

По словам чиновника, все трое будут находиться под стражей на время следствия. Напомним, одна представительница Femen выбежала на дорогу перед кортежем президента США Дональда Трампа, и начала кричать о "фейковых миротворцах". Женщину сразу задержала полиция.

Фото: facebook.com/femenmovement

Ранее Трамп из-за дождя отказался лететь на кладбище, чтобы почтить память американцев погибших в Первой мировой войне.

Как сообщала "Страна", Макрон и Меркель торжественно открыли мемориал в память об окончании Первой мировой войны.