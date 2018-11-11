Папа помог своему сыну отбить мяч во время футбольного матча детских команд в Уэльсе.

Отец пошел на весьма отчаянный шаг: когда мяч полетел к воротам, то мужчина просто толкнул сына так, чтобы тот оказался преградой на пути мяча в ворота. Атаку действительно удалось отразить. Однако следующий удар ребенок все же пропустил.

 

Видео эпизода попало в Twitter, где пользователи не упустили возможности выразить свое восхищение смекалкой родителя. Теперь мужчина претендует на звание "Отца года".

"Не могу перестать смотреть это. Отец года".

 

"Настоящие спортивное воспитание".

 

"На сто процентов уверен, что отец постоянно жалуется на то, что все миллениалы - слабаки".

 

Как сообщала "Страна", короткий сон способен помочь молодым и развивающимся детям учиться.

Отметим, что во львовском лицее отец четвероклассника обвинил учителя в организации травли его сына.

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