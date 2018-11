Папа помог своему сыну отбить мяч во время футбольного матча детских команд в Уэльсе.

Отец пошел на весьма отчаянный шаг: когда мяч полетел к воротам, то мужчина просто толкнул сына так, чтобы тот оказался преградой на пути мяча в ворота. Атаку действительно удалось отразить. Однако следующий удар ребенок все же пропустил.

Видео эпизода попало в Twitter, где пользователи не упустили возможности выразить свое восхищение смекалкой родителя. Теперь мужчина претендует на звание "Отца года".

"Не могу перестать смотреть это. Отец года".

I can’t stop watching this. Dad of the year pic.twitter.com/iLvhDoiFyb

"Настоящие спортивное воспитание".

"На сто процентов уверен, что отец постоянно жалуется на то, что все миллениалы - слабаки".

The dad here for sure 100% complains that millennials are all weak because of participation trophies https://t.co/712Fa9Kyd4