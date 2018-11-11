"Отец года!" Опубликовано видео, как находчивый папа толкнул маленького голкипера, чтобы он спас ворота от удара
Папа помог своему сыну отбить мяч во время футбольного матча детских команд в Уэльсе.
Отец пошел на весьма отчаянный шаг: когда мяч полетел к воротам, то мужчина просто толкнул сына так, чтобы тот оказался преградой на пути мяча в ворота. Атаку действительно удалось отразить. Однако следующий удар ребенок все же пропустил.
@ladbible pic.twitter.com/1j9q4lC93g— Chris Wilkins (@chris_wilks2) 5 листопада 2018 р.
Видео эпизода попало в Twitter, где пользователи не упустили возможности выразить свое восхищение смекалкой родителя. Теперь мужчина претендует на звание "Отца года".
"Не могу перестать смотреть это. Отец года".
I can’t stop watching this. Dad of the yearpic.twitter.com/iLvhDoiFyb— Tom Munns (@TomMunns1) 8 листопада 2018 р.
"Настоящие спортивное воспитание".
sports parenting at its peak @issabucket_ https://t.co/ZP8HSoAsm1— Kyle Kolaja (@KyleKolaja) 9 листопада 2018 р.
"На сто процентов уверен, что отец постоянно жалуется на то, что все миллениалы - слабаки".
The dad here for sure 100% complains that millennials are all weak because of participation trophies https://t.co/712Fa9Kyd4— Jim Acosta's Sensei (@peakofgoodlivin) 8 листопада 2018 р.
Как сообщала "Страна", короткий сон способен помочь молодым и развивающимся детям учиться.
Отметим, что во львовском лицее отец четвероклассника обвинил учителя в организации травли его сына.