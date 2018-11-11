Президент Украины Петр Порошенко проводит переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном на тему сегодняшних выборов на Донбассе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Святослав Цеголко.

"Порошенко, Меркель и Макрон проводят трехсторонние переговоры в Париже по фейковым "выборам", которые Россия проводит на оккупированной части Донбасса", - написал Святослав Цеголко на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье вечером.

Фото: facebook.com/svyatoslav.tsegolko

Как сообщала "Страна", Петр Порошенко находится во Франции с рабочим визитом, он принял участие в памятной церемонии, посвященной 100-й годовщине завершения Первой мировой войны, и намерен участвовать в открытии "Парижского форума ради мира", инициированном президентом Франции.

Также "Страна" сообщала, что в Париже Трамп не поздоровался за руку с Порошенко.